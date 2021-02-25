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Ким Чен Ын устроил чистку в руководстве армии КНДР 

Павел Тиунов 44 минуты назад
Ким Чен Ын устроил чистку в руководстве армии КНДР
Фото: Reuters
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын поменял ключевых военачальников национальной армии, сообщают «Известия» со ссылкой на данные северокорейского Центрального телеграфного агентства. Журналисты полагают, что таким образом лидер КНДР борется с коррупцией во власти.
Со своих должностей были смещены руководители Военно-морских сил (ВМС) и Военно-воздушных сил (ВВС) северокорейской армии. Их места заняли вице-адмирал Ким Сон Гиль и генерал-лейтенант Ким Чхун Иль соответственно.
Южнокорейские СМИ, оценив распоряжение национального лидера КНДР, пришли к выводу, что он намеренно сменил ключевых военачальников, чтобы пресечь развитие коррупции в армейских структурах. Также в списке причин кадровых перестановок — намерение усилить охрану границ на фоне готовящихся военных учений Южной Кореи совместно с США.
Кроме того, Ким Чен Ын присудил новые звания министру обороны и начальнику главного политуправления армии. Оба стали вице-маршалами. Повышения также удостоились еще 27 членов командного состава.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Ким Чен Ын уволил главу экономического департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ту Ира. К отстранению от должности высокопоставленного чиновника главу государства подтолкнула удручающая ситуация в экономике КНДР.
Недавно он раскритиковал корейское правительство за отсутствие плана по развитию ключевых экономических сфер и инновационного похода к экономическим вопросам. Северокорейская экономика в 2021 году, по его словам, оказалась в крайне затруднительном положении: цены для сельхозпроизводства оказались слишком высоки, а для энергопроизводства наоборот — чересчур низкие.
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Комментарии
В мире , Чен Ким , газета "Известия"
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