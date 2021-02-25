Ким Чен Ын устроил чистку в руководстве армии КНДР 

Со своих должностей были смещены руководители Военно-морских сил (ВМС) и Военно-воздушных сил (ВВС) северокорейской армии. Их места заняли вице-адмирал Ким Сон Гиль и генерал-лейтенант Ким Чхун Иль соответственно.

Южнокорейские СМИ, оценив распоряжение национального лидера КНДР, пришли к выводу, что он намеренно сменил ключевых военачальников, чтобы пресечь развитие коррупции в армейских структурах. Также в списке причин кадровых перестановок — намерение усилить охрану границ на фоне готовящихся военных учений Южной Кореи совместно с США.

Кроме того, Ким Чен Ын присудил новые звания министру обороны и начальнику главного политуправления армии. Оба стали вице-маршалами. Повышения также удостоились еще 27 членов командного состава.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Ким Чен Ын уволил главу экономического департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ту Ира. К отстранению от должности высокопоставленного чиновника главу государства подтолкнула удручающая ситуация в экономике КНДР.

Недавно он раскритиковал корейское правительство за отсутствие плана по развитию ключевых экономических сфер и инновационного похода к экономическим вопросам. Северокорейская экономика в 2021 году, по его словам, оказалась в крайне затруднительном положении: цены для сельхозпроизводства оказались слишком высоки, а для энергопроизводства наоборот — чересчур низкие.