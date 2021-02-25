Ким Чен Ын устроил чистку в руководстве армии КНДР 

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын поменял ключевых военачальников национальной армии, сообщают «Известия» со ссылкой на данные северокорейского Центрального телеграфного агентства. Журналисты полагают, что таким образом лидер КНДР борется с коррупцией во власти.
Со своих должностей были смещены руководители Военно-морских сил (ВМС) и Военно-воздушных сил (ВВС) северокорейской армии. Их места заняли вице-адмирал Ким Сон Гиль и генерал-лейтенант Ким Чхун Иль соответственно.
Южнокорейские СМИ, оценив распоряжение национального лидера КНДР, пришли к выводу, что он намеренно сменил ключевых военачальников, чтобы пресечь развитие коррупции в армейских структурах. Также в списке причин кадровых перестановок — намерение усилить охрану границ на фоне готовящихся военных учений Южной Кореи совместно с США.
Кроме того, Ким Чен Ын присудил новые звания министру обороны и начальнику главного политуправления армии. Оба стали вице-маршалами. Повышения также удостоились еще 27 членов командного состава.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Ким Чен Ын уволил главу экономического департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ту Ира. К отстранению от должности высокопоставленного чиновника главу государства подтолкнула удручающая ситуация в экономике КНДР.
Недавно он раскритиковал корейское правительство за отсутствие плана по развитию ключевых экономических сфер и инновационного похода к экономическим вопросам. Северокорейская экономика в 2021 году, по его словам, оказалась в крайне затруднительном положении: цены для сельхозпроизводства оказались слишком высоки, а для энергопроизводства наоборот — чересчур низкие.