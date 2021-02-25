Обзор иноСМИ: финны ринулись делать прививки в Москве 

Финны ринулись делать прививки в Москве

Газета Helsingin Sanomat рассказала , что живущие в России финны активно вакцинируются от коронавируса «Спутником V». Глава компании Specta (производитель упаковочного оборудования) Эрик Хелин заявил, что многие его знакомые в Москве уже получили прививку.

В российской столице это бесплатно делают в поликлиниках и пунктах вакцинации в общественных местах.

Яри Юмппонен, глава московского представительства East Office, рассказал, что финны начали прививаться в России, так как убедились в эффективности «Спутника V» и потеряли надежду на скорую вакцинацию в Финляндии

План Путина назвали ловушкой для США

Автор The Times Роджер Бойес задался вопросом , может ли Владимир Путин стать миротворцем на Ближнем Востоке. По мнению Бойеса, президент России «расставляет ловушки для США, пытаясь расшатать альянсы Ирана в регионе».

Автор отметил, что Кремль поддерживает отношения с семьей Асада уже более полувека, но это «не совсем объясняет недавние таинственные события». К примеру, быстрое расширение российской авиабазы в Хмеймиме.

«Кому нужны стратегические бомбардировщики, когда в гражданской войне наступило такое затишье?» — подчеркнул автор.

Кроме того, Путин помог договориться об обмене заключенными между Сирией и Израилем. По версии Бойеса, Путин решил стать более влиятельным игроком в регионе, пока США сосредоточились на Китае.

У Ле Пен появился шанс сместить Макрона

Автор Микаэла Вигель считает , что лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен может стать следующим президентом Франции. Новый опрос Opinionway показал, что стиль правления Эммануэля Макрона не прижился среди французов, а пандемия только усилила их недовольство.

Пока французы разочаровываются в Макроне, идеи евроскептика Ле Пен становятся все более популярными.

По мнению Вигель, кризис в области здравоохранения показал, что многие жители страны разделяют идеи Ле Пен об изоляции от ЕС , борьбе с исламизмом и возвращении к национальному мировоззрению.

Полиция Харькова защитила барельеф с Лениным

Житель Харькова Вадим Поздняков «декоммунизировал» одну из стен местной мэрии, сняв с нее барельеф Ленина, и привлек внимание полиции. Как сообщает портал «Комментарии. Харьков», полицейские сочли это нарушением и заставили вернуть Ленина на место.

Под барельефом, о котором идет речь, находится мраморная доска с цитатой из указа президиума Верховного совета СССР о награждении Харькова орденом Ленина. Поздняков предлагал отправить доску и барельеф в музей.

Китайца обязали выплатить экс-жене полмиллиона за работу по дому

Пекинский суд по бракоразводным процессам обязал мужчину компенсировать бывшей жене работу по дому, которую она выполняла во время их брака. Как сообщает BBC News, женщина получит 50 тысяч юаней (около 570 тысяч рублей) за пять лет неоплачиваемого труда.

Мужчина по фамилии Чен женился на женщине по фамилии Ван в 2015 году и решил расстаться с ней в 2020-м. Сначала женщина не соглашалась на развод, но затем дала добро, потребовав финансовой компенсации.

Она заявила, что Чен не брал на себя никаких обязанностей по дому и уходу за сыном. Пекинский суд встал на сторону женщины: теперь Чен разово выплатит ей 50 тысяч юаней и каждый месяц будет перечислять алименты в две тысяч юаней (почти 23 тысячи рублей).