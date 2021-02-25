Байдена требуют лишить единоличного права на запуск ядерного оружия 

Некоторое время назад около 30 членов Палаты представителей США из числа демократов направили письмо Байдену с просьбой отказаться от своих исключительных полномочий на запуск ядерного оружия, которые он имеет как главнокомандующий.

В письме отмечается, что предыдущие президенты угрожали атаковать другие страны с применением ядерного оружия или демонстрировали поведение, которое заставляло других официальных лиц выражать озабоченность по данному поводу.

«Наделение одного человека такими полномочиями сопряжено с реальным риском», — сказано в нем.

Демократы предложили, чтобы запуск мог быть осуществлен лишь после согласия с приказом президента вице-президента и спикера Палаты представителей. Соавтор обращения конгрессмен Джимми Панетта призвал Байдена установить систему сдержек и противовесов в ядерной структуре командования и контроля США.