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Москва

Байдена требуют лишить единоличного права на запуск ядерного оружия 

Артём Кульша 49 минут назад
Байдена требуют лишить единоличного права на запуск ядерного оружия
Фото: Reuters
Десятки однопартийцев потребовали лишить президента США Джо Байдена единоличных полномочий на запуск ядерного оружия. Об этом сообщает Fox News.
Некоторое время назад около 30 членов Палаты представителей США из числа демократов направили письмо Байдену с просьбой отказаться от своих исключительных полномочий на запуск ядерного оружия, которые он имеет как главнокомандующий.
В письме отмечается, что предыдущие президенты угрожали атаковать другие страны с применением ядерного оружия или демонстрировали поведение, которое заставляло других официальных лиц выражать озабоченность по данному поводу.

«Наделение одного человека такими полномочиями сопряжено с реальным риском», — сказано в нем.

Демократы предложили, чтобы запуск мог быть осуществлен лишь после согласия с приказом президента вице-президента и спикера Палаты представителей. Соавтор обращения конгрессмен Джимми Панетта призвал Байдена установить систему сдержек и противовесов в ядерной структуре командования и контроля США.

«Обещание президента отказаться от своего ядерного потенциала в качестве главнокомандующего может отнять такую же власть у будущих президентов», — отмечает Fox News.

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В мире , Армия , Джозеф Байден , Fox News
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