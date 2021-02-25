Байдена требуют лишить единоличного права на запуск ядерного оружия 

Десятки однопартийцев потребовали лишить президента США Джо Байдена единоличных полномочий на запуск ядерного оружия. Об этом сообщает Fox News.
Некоторое время назад около 30 членов Палаты представителей США из числа демократов направили письмо Байдену с просьбой отказаться от своих исключительных полномочий на запуск ядерного оружия, которые он имеет как главнокомандующий.
В письме отмечается, что предыдущие президенты угрожали атаковать другие страны с применением ядерного оружия или демонстрировали поведение, которое заставляло других официальных лиц выражать озабоченность по данному поводу.
«Наделение одного человека такими полномочиями сопряжено с реальным риском», — сказано в нем.
Демократы предложили, чтобы запуск мог быть осуществлен лишь после согласия с приказом президента вице-президента и спикера Палаты представителей. Соавтор обращения конгрессмен Джимми Панетта призвал Байдена установить систему сдержек и противовесов в ядерной структуре командования и контроля США.
«Обещание президента отказаться от своего ядерного потенциала в качестве главнокомандующего может отнять такую же власть у будущих президентов», — отмечает Fox News.