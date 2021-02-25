Армия потребовала отставки Пашиняна 

Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня армянская армия распространила заявление с соответствующим требованием. В нем сказано, что увольнение заместителя начальника Генерального штаба Армении — свидетельство того, что правительство больше не может принимать адекватные решения в нынешний момент — кризисный и судьбоносный.

Некоторое время назад бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что армянская армия могла бы применить ракетный комплекс «Искандер» в начале обострения конфликта в Нагорном Карабахе осенью.

Пашинян ответил на это, сообщив, что «Искандеры» были применены, но ракеты не взорвались либо разорвались на 10%. Журналисты спросили на тот момент первого замначальника Генштаба ВС Тирана Хачатряна, возможно ли это. Тот рассмеялся и ответил, что невозможно. После этого он был уволен по предложению Пашиняна.

В сентябре, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах. В октябре страны дважды достигали соглашения о прекращении огня, после чего обвиняли друг друга в его нарушении. В ноябре президенты Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе, размещении в регионе российских миротворцев и передаче Азербайджану Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов.