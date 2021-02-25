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Москва

Армия потребовала отставки Пашиняна 

Артём Кульша 15 минут назад
Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.
Сегодня армянская армия распространила заявление с соответствующим требованием. В нем сказано, что увольнение заместителя начальника Генерального штаба Армении — свидетельство того, что правительство больше не может принимать адекватные решения в нынешний момент — кризисный и судьбоносный.
Некоторое время назад бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что армянская армия могла бы применить ракетный комплекс «Искандер» в начале обострения конфликта в Нагорном Карабахе осенью.
Пашинян ответил на это, сообщив, что «Искандеры» были применены, но ракеты не взорвались либо разорвались на 10%. Журналисты спросили на тот момент первого замначальника Генштаба ВС Тирана Хачатряна, возможно ли это. Тот рассмеялся и ответил, что невозможно. После этого он был уволен по предложению Пашиняна.
В сентябре, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах. В октябре страны дважды достигали соглашения о прекращении огня, после чего обвиняли друг друга в его нарушении. В ноябре президенты Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе, размещении в регионе российских миротворцев и передаче Азербайджану Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов.
Рассмеявшегося над словами Пашиняна об «Искандерах» военного уволили
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В мире , Видео , Серж Саргсян , Генштаб
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