Премьера Нидерландов призвали обратиться к Путину из-за «Спутника V»

Власти Нидерландов должны связаться с российским президентом Владимиром Путиным , чтобы наладить поставки в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил депутат голландского парламента, лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс.

"Я вновь призываю премьер-министра (Марка) Рютте связаться с российским президентом (Владимиром) Путиным, чтобы наладить поставки успешной российской вакцины "Спутник V" или быстро организовать ее производство здесь", — написал Вилдерс в Twitter.

Ранее министерство здравоохранения , благосостояния и спорта Нидерландов сообщило РИА Новости, что в Гааге не исключают возможности приобретения российской вакцины "Спутник V", если она получит разрешение на продажу в ЕС и будет доступна в достаточных количествах. При этом в Минздраве отметили, что пока переговоров с российской стороной по данной вакцине не планируется.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 30 странах.