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Премьера Нидерландов призвали обратиться к Путину по поводу «Спутника V» 

РИА Новости 29 минут назад
Премьера Нидерландов призвали обратиться к Путину из-за «Спутника V»
Фото: Reuters
Власти Нидерландов должны связаться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы наладить поставки в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил депутат голландского парламента, лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс.

"Я вновь призываю премьер-министра (Марка) Рютте связаться с российским президентом (Владимиром) Путиным, чтобы наладить поставки успешной российской вакцины "Спутник V" или быстро организовать ее производство здесь", — написал Вилдерс в Twitter.

Ранее министерство здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов сообщило РИА Новости, что в Гааге не исключают возможности приобретения российской вакцины "Спутник V", если она получит разрешение на продажу в ЕС и будет доступна в достаточных количествах. При этом в Минздраве отметили, что пока переговоров с российской стороной по данной вакцине не планируется.
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Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 30 странах.
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В мире , Владимир Путин , Минздрав РФ , ЕС , РИА Новости
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