Руководитель Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербом заявил, что спецслужбы страны якобы «каждый день ловят хакеров как из Китая, так и России», однако не привел никаких доказательств.
«Ежедневно мы ловим хакеров как из Китая, так и из России, взламывающих компьютеры компаний и учебных заведений. Их целью является также жизненно важная инфраструктура, такая как питьевое водоснабжение, банки, телекоммуникационные и энергетические сети», — сказал Акербом.
При этом гендиректор голландской разведки не привел конкретных примеров кибератак, передает РИА «Новости» со ссылкой на Vu Magazine.
Страны Запада неоднократно обвиняли Россию в хакерских атаках. Консультанты Белого дома даже включили Россию в список государств-хакеров. В России не раз называли обвинения Запада в причастности российских хакеров к различным атакам бездоказательными. При этом Москва предлагала Западу возобновить диалог по кибербезопасности, но получила «категорический отказ».