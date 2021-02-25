Разведка Нидерландов заявила о ежедневной поимке «хакеров из России» 

«Ежедневно мы ловим хакеров как из Китая, так и из России, взламывающих компьютеры компаний и учебных заведений. Их целью является также жизненно важная инфраструктура, такая как питьевое водоснабжение, банки, телекоммуникационные и энергетические сети», — сказал Акербом.