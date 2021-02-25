Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Разведка Нидерландов заявила о ежедневной поимке «хакеров из России» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 29 минут назад
Разведка Нидерландов заявила о ежедневной поимке «хакеров из России»
Фото: РИА Новости
Руководитель Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербом заявил, что спецслужбы страны якобы «каждый день ловят хакеров как из Китая, так и России», однако не привел никаких доказательств.

«Ежедневно мы ловим хакеров как из Китая, так и из России, взламывающих компьютеры компаний и учебных заведений. Их целью является также жизненно важная инфраструктура, такая как питьевое водоснабжение, банки, телекоммуникационные и энергетические сети», — сказал Акербом.

При этом гендиректор голландской разведки не привел конкретных примеров кибератак, передает РИА «Новости» со ссылкой на Vu Magazine.
Страны Запада неоднократно обвиняли Россию в хакерских атаках. Консультанты Белого дома даже включили Россию в список государств-хакеров. В России не раз называли обвинения Запада в причастности российских хакеров к различным атакам бездоказательными. При этом Москва предлагала Западу возобновить диалог по кибербезопасности, но получила «категорический отказ».
Видео дня. Жириновский предложил запретить толстых россиян
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Грузии приспустили флаги из-за столетия начала «советской оккупации» В Грузии приспустили флаги из-за столетия начала «советской оккупации» В Швейцарии вакцину «Спутник V» назвали экспортным хитом В Швейцарии вакцину «Спутник V» назвали экспортным хитом Китай объявил о полной победе над бедностью Китай объявил о полной победе над бедностью
Комментарии 1
В мире , Наука и техника , РИА Новости , Китай , Москва , Нидерланды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
00:14
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
Шоу-бизнес
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
02:21
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
Происшествия
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
01:00
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
Происшествия
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
00:27
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
Общество
Световое шоу дронов в Анапе показали на видео
00:59
Световое шоу дронов в Анапе показали на видео
Армия
Видео отработки задачи экипажем МАК «Волгодонск»
00:59
Видео отработки задачи экипажем МАК «Волгодонск»
Армия
Появилось видео протестов у офиса Зеленского
01:38
Появилось видео протестов у офиса Зеленского
В мире
Гуляющую по Москве без поводка пуму сняли на видео
04:56
Гуляющую по Москве без поводка пуму сняли на видео
Общество
Эвакуацию в московском метро сняли на видео
01:07
Эвакуацию в московском метро сняли на видео
Происшествия
Обмороженных патрульных на Урале показали на видео
03:38
Обмороженных патрульных на Урале показали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение