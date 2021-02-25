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В Раду внесли проект об уголовном наказании за сотрудничество с Россией 

РИА Новости 47 минут назад
Киев захотел наказывать за «сотрудничество с Россией»
Фото: РИА Новости
Депутаты от партии "Слуга народа" внесла в Верховную Раду два законопроекта о наказании за коллаборационизм. Об этом свидетельствуют данные электронной системы Рады.
Первая инициатива предусматривает привлечение к ответственности за сотрудничество и поддержку России, самопровозглашенных ДНР И ЛНР, а также властей Крыма.
"Коллаборантами будут считаться граждане, которые отрицали осуществление вооруженной агрессии против Украины и оккупацию ее территорий или публично призывали к поддержке агрессора, сотрудничеству с оккупантами", — заявила заместитель председателя президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на странице в Facebook.
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Согласно законопроекту, за "добровольное занятие гражданином Украины должности, не связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти на временно оккупированной территории" последует лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.
Тюремное заключение грозит и лицам, занявшим выборные должности на неподконтрольных Киеву территориях или помогавшим в организации местных выборов.
Второй законопроект "устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований" за сотрудничество с Россией или властями неподконтрольных Киеву территорий.
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В мире , Совбез ООН , Верховная Рада
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