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Москва

В США рассказали об очередной победе Путина 

Мария Иванова 22 минуты назад
В США сочли «Северный поток-2» победой Путина
Фото: РИА Новости
Экс-сотрудник Минобороны США Дебра Кейган и американский аналитик Андрас Симони назвали завершение строительства «Северного потока-2» «очередной победой» президента России Владимира Путина. В своем материале для The National Interest заявили, что благодаря газопроводу у Москвы появится «политическое оружие против большей части Европы».
Авторы отметили, что в ЕС планируют принять новые меры, которые должны защитить «Северный поток-2» и работающие над проектом европейские компании от санкций США.

«Но какой смысл имеет этот массовый импорт российского газа, когда ЕС ставит далеко идущие цели по декарбонизации на 2030 и 2050 годы?» -подчеркнули Кейган и Симони.

Евросоюз разрабатывает правовые и политические инструменты для сокращения вредных выбросов, а американские производители сжиженного природного газа (СПГ) как раз «активизировали свои усилия, стремясь к нулевым выбросам метана, сокращению факельного сжигания и радикальному сокращению выбросов CO2». Однако все это, похоже, не имеет для властей ЕС значения, отметили авторы.
США ввели санкции против трубоукладчика «Северного потока — 2»
По их мнению, Россия использует энергию как политическое оружие, чтобы влиять на страны и подавлять их.

«Речь идет о цели России по монополизации газового рынка Европы от Прибалтики до Балкан», — уверены они.

Эксперты отметили, что Россия уже контролирует около 40 процентов европейского газового рынка, и этот объем будет только увеличиваться.

«Газопровод «Северный поток — 2» — это проклятие для энергетического разнообразия и безопасности Европейского Союза», — подчеркивается в статье.

Как писал «Рамблер», санкции США мешали проложить оставшиеся километры трубопровода, но 11 декабря прошлого года строительство возобновилось, а 28 декабря укладку газопровода в водах Германии завершили. Укладку последнего отрезка в датских водах начали в феврале.
Меры против «Северного потока — 2» были заложены в оборонный бюджет США, подписанный президентом Дональдом Трампом в декабре 2019 года. После их введения трубоукладчик газопровода — швейцарская Allseas — приостановила работы. В Германии действия США назвали вмешательством во внутриевропейские дела.
Видео дня. Жириновский предложил запретить толстых россиян
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В мире , Дональд Трамп , Владимир Путин , Министерство обороны , ЕС , The National Interest
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