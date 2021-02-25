На Украине хотят сажать на 15 лет за отрицание российской агрессии 

Граждан Украины , которые отрицают захват Крыма и Донбасса Россией , следует наказывать, заявила зампред президентской парии «Слуга народа» Евгения Кравчук. Таких людей она предложила называть «коллоборантами», сообщает ТАСС.

Кравчук стала соавтором законопроекта, который устанавливает уголовное наказание за «коллоборационную деятельность». Документ уже внесен на рассмотрение членам Верховной рады

Коллоборантами предлагают считать украинцев, которые отрицают российскую агрессию против Украины, публично поддерживают действия Москвы, призывают к сотрудничеству с ней. За нарушение закона предусматривается наказание в виде запрета занимать определенные должности или вести некоторую деятельность на срок от 10 до 15 лет.

Более суровое наказание ждёт украинцев за пропаганду в учебных заведениях и внедрение российских образовательных стандартов — до трёх лет лишения свободы. Чиновникам, которые в настоящее время занимаются хозяйственной деятельностью на неподконтрольных Киеву территориях, в будущем может грозить до 15 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Ранее, как сообщал «Рамблер», журналист из Львова Остап Дроздов заявил неуважение к украинскому языку со стороны несовершеннолетних необходимо строго пресекать. Так он прокомментировал инцидент с школьницей из Киева, которая в ролике, опубликованном в TikTok, охарактеризовала украинский язык при помощи нецензурной лексики. Известно, что данные о 15-летней девушке оперативно пополнили список «Миротворец».

Её также обвинили в участии в информационной антиукраинской атаке при содействии России. Впоследствии школьница публично извинилась за свой поступок. Комментируя ситуацию, Дроздов заявил, что в настоящее время нелестно отзываться об украинском языке официально запрещено должностным лицам, бюджетникам и представителям других категорий населения. Обывателей запрет не касается, подчеркнул журналист и призвал внести поправки в закон о национальном языке, которые предусматривали бы наказание за оскорбление «мовы» независимо от социального положения, возраста и занимаемой должности.