В Грузии отметили столетие начала «советской оккупации»

Вековой юбилей «советской оккупации» отмечает в четверг Грузия — 25 февраля 1921 года части Красной Армии, преодолев ожесточенное сопротивление сторонников Грузинской демократической республики, просуществовавшей три года, установили советскую власть, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

В связи с этим приспущены флаги на всех государственных зданиях, а к месту боев в селах Коджори и Табахмела близ Тбилиси, где установлен мемориал грузинским юнкерам, выезжают политики. Там шли сражения за столицу Грузии, однако удержать ее не удалось.

По численности красноармейцы во много раз превосходили грузинские отряды. Правительство Грузии выехало в Кутаиси, затем в Батуми, а потом эвакуировалось во Францию. После боев за столицу Грузии, которые в целом шли неделю, 25 февраля в Тбилиси (тогда Тифлис) вошли части 11-й Красной армии.