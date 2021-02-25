Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Грузии приспустили флаги из-за столетия начала «советской оккупации» 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
В Грузии отметили столетие начала «советской оккупации»
Фото: РИА Новости
Вековой юбилей «советской оккупации» отмечает в четверг Грузия — 25 февраля 1921 года части Красной Армии, преодолев ожесточенное сопротивление сторонников Грузинской демократической республики, просуществовавшей три года, установили советскую власть, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В связи с этим приспущены флаги на всех государственных зданиях, а к месту боев в селах Коджори и Табахмела близ Тбилиси, где установлен мемориал грузинским юнкерам, выезжают политики. Там шли сражения за столицу Грузии, однако удержать ее не удалось.
Бурджанадзе: образ России в Грузии исключительно негативный
По численности красноармейцы во много раз превосходили грузинские отряды. Правительство Грузии выехало в Кутаиси, затем в Батуми, а потом эвакуировалось во Францию. После боев за столицу Грузии, которые в целом шли неделю, 25 февраля в Тбилиси (тогда Тифлис) вошли части 11-й Красной армии.
Видео дня. Жириновский предложил запретить толстых россиян
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Швейцарии вакцину «Спутник V» назвали экспортным хитом В Швейцарии вакцину «Спутник V» назвали экспортным хитом В Пентагоне сочли Россию угрозой для США и союзников в Европе В Пентагоне сочли Россию угрозой для США и союзников в Европе Власти США оценили убытки от штурма Капитолия Власти США оценили убытки от штурма Капитолия
Комментарии 27
В мире , Деловая газета "Взгляд" , Батуми , Грузия , Кутаиси , Тбилиси , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
00:27
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
Общество
Световое шоу дронов в Анапе показали на видео
00:59
Световое шоу дронов в Анапе показали на видео
Армия
Видео отработки задачи экипажем МАК «Волгодонск»
00:59
Видео отработки задачи экипажем МАК «Волгодонск»
Армия
Появилось видео протестов у офиса Зеленского
01:38
Появилось видео протестов у офиса Зеленского
В мире
Гуляющую по Москве без поводка пуму сняли на видео
04:56
Гуляющую по Москве без поводка пуму сняли на видео
Общество
Эвакуацию в московском метро сняли на видео
01:07
Эвакуацию в московском метро сняли на видео
Происшествия
Обмороженных патрульных на Урале показали на видео
03:38
Обмороженных патрульных на Урале показали на видео
Происшествия
Откол огромной льдины на Мичигане сняли на видео
01:18
Откол огромной льдины на Мичигане сняли на видео
В мире
Пьяный депутат разнёс подъезд и попал на видео
01:30
Пьяный депутат разнёс подъезд и попал на видео
Происшествия
Познер на видео объяснил свой тезис о православии
01:43
Познер на видео объяснил свой тезис о православии
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение