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Москва

Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» — «ловушка» для Европы 

News.ru 30 минут назад
Зеленский: «Северный поток — 2» — «ловушка» для Европы
Фото: Reuters
Российский газопровод «Северный поток — 2», является, по сути, ловушкой для всей Европы, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонных переговоров с главой Польши Анджеем Дудой.

Этот проект, по сути, — ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить, — сказал украинский лидер.

По его словам, новые санкции в отношении российского газопровода гарантируют энергетическую безопасность Европы.
Лавров: вопрос о статусе «Северного потока — 2» закрыт
Как писал NEWS.ru, Зеленский и Дуда в телефонном разговоре обсудили возможные шаги по противодействию реализации проекта «Северный поток — 2». К своим планам они намерены максимально привлекать международное сообщество. Остальная часть телефонного разговора была посвящена ситуации в Донбассе и реализации совместных проектов. В частности, речь шла о строительстве, ремонте дорог и модернизации пунктов пропуска.
Ранее украинский лидер поблагодарил литовские власти за санкционное давление на Россию, а также за поддержку в работе по вступлению Украины в НАТО.
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В мире , Анджей Дуда , Владимир Зеленский , НАТО
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