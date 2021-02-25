Этот проект, по сути, — ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить, — сказал украинский лидер.

По его словам, новые санкции в отношении российского газопровода гарантируют энергетическую безопасность Европы.

Как писал NEWS.ru, Зеленский и Дуда в телефонном разговоре обсудили возможные шаги по противодействию реализации проекта «Северный поток — 2». К своим планам они намерены максимально привлекать международное сообщество. Остальная часть телефонного разговора была посвящена ситуации в Донбассе и реализации совместных проектов. В частности, речь шла о строительстве, ремонте дорог и модернизации пунктов пропуска.