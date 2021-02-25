Си Цзиньпин объявил о «полной победе» над нищетой в Китае

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай одержал полную победу в борьбе с бедностью: за последние восемь лет почти 100 млн человек смогли подняться над чертой бедности.

«Благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа мы одержали полную победу в борьбе с бедностью», — приводит РИА Новости слова Си Цзиньпина.

Он отметил, что за последние восемь лет из бедности были выведены 98,99 млн жителей сельской местности, из списка бедных районов вывели 832 уезда и 128 тыс. деревень.