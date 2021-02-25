Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Си Цзиньпин объявил о полной победе над крайней нищетой в Китае 

RT на русском 48 минут назад
Си Цзиньпин объявил о «полной победе» над нищетой в Китае
Фото: РИА Новости
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай одержал полную победу в борьбе с бедностью: за последние восемь лет почти 100 млн человек смогли подняться над чертой бедности.

«Благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа мы одержали полную победу в борьбе с бедностью», — приводит РИА Новости слова Си Цзиньпина.

Он отметил, что за последние восемь лет из бедности были выведены 98,99 млн жителей сельской местности, из списка бедных районов вывели 832 уезда и 128 тыс. деревень.
Ранее Си Цзиньпин призвал США развивать взаимоуважительные отношения.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
RT на русском: последние новости
Американский генерал заявил, что Россия угрожает существованию США Американский генерал заявил, что Россия угрожает существованию США Мадуро оценил отношения с Евросоюзом Мадуро оценил отношения с Евросоюзом Прокуратура Украины заявила подозрение Аксёнову и Константинову Прокуратура Украины заявила подозрение Аксёнову и Константинову
В мире , Си Цзиньпин , РИА Новости , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Световое шоу дронов в Анапе показали на видео
00:59
Световое шоу дронов в Анапе показали на видео
Армия
Видео отработки задачи экипажем МАК «Волгодонск»
00:59
Видео отработки задачи экипажем МАК «Волгодонск»
Армия
Появилось видео протестов у офиса Зеленского
01:38
Появилось видео протестов у офиса Зеленского
В мире
Гуляющую по Москве без поводка пуму сняли на видео
04:56
Гуляющую по Москве без поводка пуму сняли на видео
Общество
Эвакуацию в московском метро сняли на видео
01:07
Эвакуацию в московском метро сняли на видео
Происшествия
Обмороженных патрульных на Урале показали на видео
03:38
Обмороженных патрульных на Урале показали на видео
Происшествия
Откол огромной льдины на Мичигане сняли на видео
01:18
Откол огромной льдины на Мичигане сняли на видео
В мире
Пьяный депутат разнёс подъезд и попал на видео
01:30
Пьяный депутат разнёс подъезд и попал на видео
Происшествия
Познер на видео объяснил свой тезис о православии
01:43
Познер на видео объяснил свой тезис о православии
Общество
Видео ядерной триады США
02:20
Видео ядерной триады США
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение