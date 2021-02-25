24 февраля в южные штаты США начало приходить потепление. В результате на одном из крупнейший озер Северной Америки — Мичигане, тронулся лед. На виде с камер наружного видеонаблюдения видно, как огромный кусок льда размером с целый город откололся на побережье Чикаго. В итоге на побережье образовались огромные движущиеся скалы изо льда. Больше всего это заметно с северной стороны Чикаго. Местные жители назвали это явление «ледяным цунами» и отправились на берег делать необычные фото и видео. Спасатели предупредили о возможной опасности провалиться под лед или пораниться об острые осколки и попросили людей не приближаться к ледяному берегу.
Откол огромной льдины на Мичигане сняли на видео
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