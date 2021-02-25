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В Китае объявили о победе над бедностью 

Вести Подмосковья и ещё 24 1 час назад
В Китае объявили о победе над бедностью
Фото: РИА Новости
Председатель КНР и генеральный секретарь компартии КНР Си Цзиньпин заявил сегодня, что страна полностью победила бедность. Китайский руководитель назвал этот факт историческим чудом. Об этом сообщает Интерфакс.

«Трудная задача ликвидации бедности решена, вопрос с нищетой полностью решен, нищета в региональном масштабе преодолена», — подчеркнул Си Цзиньпин на национальной итоговой конференции по борьбе с бедностью.

По его словам, еще недавно в состоянии нищеты находились 128 тысяч деревень и 98,9 миллионов сельских жителей. Но эту ситуацию удалось решить благодаря совместным усилиям партии и народа. Си Цзиньпин назвал это историческим чудом и официально объявил о конце абсолютной нищеты.
Особо он отметил, что этого удалось добиться накануне векового юбилея коммунистической партии Китая, который будет отмечаться 23 июля.
Напомним, что у Китая самое большое население на планете. Оно составляет не менее 1 млрд 415 млн граждан. При этом КНР имеет третью в мире территорию по площади, уступая по этому показателю России и Канаде.
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Комментарии
В мире , Си Цзиньпин , Китай
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