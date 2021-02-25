Украина намерена вернуть контроль над границей с РФ в Донбассе

Кабинет министров Украины в среду, 24 февраля, внес изменения в стратегию управления государственной границей до 2025 года. Трансляцию заседания, на котором было принято соответствующее решение, вел канал украинского правительства в интернете.

Изменения в стратегию предусматривают подготовку к охране украинско-российской госграницы в Луганской и Донецкой областях после возвращения контроля над ним. Как напоминает РИА Новости , в утвержденной ранее стратегии до 2025 года не было пункта об участке на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

В апреле 2014-го киевские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о независимости в феврале того же года после госпереворота на Украине. Согласно последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.

Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается в рамках встреч в Минске контактной группы. С сентября 2014 года она уже приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. При этом и после соглашений о перемирии перестрелки между сторонами конфликта продолжаются.