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СМИ: в Финляндии вернут режим ЧС из-за коронавируса 

Мир24 16 минут назад
В Финляндии вернут режим ЧС из-за коронавируса
Фото: «Мир 24» / Пётр Королёв (МТРК «Мир»)
Власти Финляндии готовятся ввести в стране режим ЧС из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки, сообщил местный телеканал Yle.
Согласно заявлению телеканала, власти намерены ограничить работу ресторанов в стране, что должно снизить количество контактов между гражданами и предотвратить перегрузку системы здравоохранения. Сейчас рестораны работают только по сокращенному графику.
Режим ЧС вводили в Финляндии прошлой весной. Тогда были закрыты для посещения предприятия общественного питания, еду можно было заказывать только на вынос.
По последним данным, за все время пандемии в Финляндии было выявлено 55122 случая коронавируса, из которых 590 за последние сутки. От осложнений, вызванных COVID-19 в Финляндии умерло 734 человека.
Ранее стало известно, что в США продлили режим ЧС из-за коронавируса на неопределенный срок.
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В мире , США , Финляндия
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