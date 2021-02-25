В Финляндии вернут режим ЧС из-за коронавируса

Власти Финляндии готовятся ввести в стране режим ЧС из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки, сообщил местный телеканал Yle.

Согласно заявлению телеканала, власти намерены ограничить работу ресторанов в стране, что должно снизить количество контактов между гражданами и предотвратить перегрузку системы здравоохранения. Сейчас рестораны работают только по сокращенному графику.

Режим ЧС вводили в Финляндии прошлой весной. Тогда были закрыты для посещения предприятия общественного питания, еду можно было заказывать только на вынос.

По последним данным, за все время пандемии в Финляндии было выявлено 55122 случая коронавируса, из которых 590 за последние сутки. От осложнений, вызванных COVID-19 в Финляндии умерло 734 человека.