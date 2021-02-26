Премьер Чехии призвал ограничить передвижение жителей 

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии из-за ухудшающейся в стране эпидемиологической ситуации намерено с 1 марта ограничить на три недели передвижение жителей республики границами районов их проживания.
«Необходимо на три недели максимально ограничить передвижение жителей. Исключения должны быть сделаны только для поездок на работу, а также с целью оказания помощи ближайшим родственникам», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что в Чехии необходим режим ЧС, чтобы максимально ограничить передвижение жителей.
Ранее сообщалось, что кабмин Чехии попросит парламент продлить из-за COVID-19 режим ЧС.