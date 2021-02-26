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Премьер Чехии призвал ограничить передвижение жителей 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
Премьер Чехии призвал ограничить передвижение жителей
Фото: Reuters
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии из-за ухудшающейся в стране эпидемиологической ситуации намерено с 1 марта ограничить на три недели передвижение жителей республики границами районов их проживания.

«Необходимо на три недели максимально ограничить передвижение жителей. Исключения должны быть сделаны только для поездок на работу, а также с целью оказания помощи ближайшим родственникам», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что в Чехии необходим режим ЧС, чтобы максимально ограничить передвижение жителей.
Ранее сообщалось, что кабмин Чехии попросит парламент продлить из-за COVID-19 режим ЧС.
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В мире , Андрей Бабиш , ИТАР-ТАСС , Прага , Чехия
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