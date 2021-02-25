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В Конгрессе заявили, что США должны сохранить ядерную триаду 

ТАСС 30 минут назад
В Конгрессе заявили, что США должны сохранить ядерную триаду
Фото: EPA
Соединенные Штаты должны сохранять свою ядерную триаду. Такое мнение выразил в среду на интернет-брифинге руководитель комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид, представляющий правящую Демократическую партию.

"Мы должны модернизировать триаду. И, на мой взгляд, сохранять ее — триаду. По стратегическим соображениям", — заявил влиятельный американский законодатель, комментируя планы модернизации ядерного арсенала США. По его оценке, "эта [концепция] была успешной в течение примерно 70 лет".

"Однако вопрос стоимости мы должны изучать применительно к каждой [оружейной] системе", — подчеркнул далее Рид, представляющий в верхней палате Конгресса штат Род-Айленд. Он подтвердил, что имеет в виду в том числе создающийся новый американский стратегический бомбардировщик B-21.
При этом сенатор уточнил, что высказывается не за отказ от каких-то элементов дорогостоящего плана модернизации ядерного арсенала США, а за то, чтобы строить "эти системы эффективным способом".
Ранее американские СМИ сообщали, что новый президент США Джо Байден намерен пересмотреть программу ядерной модернизации, в том числе производства новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) наземного базирования. Предполагается заменить МБР Minuteman III, стоящую на боевом дежурстве в США с 1970 года.
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В мире , Джозеф Байден , Джек Рид , Демократическая партия США , Конгресс США , США
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