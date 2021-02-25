Мадуро выдвинул ультиматум ЕС 

Глава Боливарианской Республики напомнил, что Европейский Союз ввел санкции против оппозиции, которая участвовала в выборах, против судебной власти и вооруженных сил.
«Они вмешиваются во внутренние дела, и чего они ждут? Что мы их поблагодарим за то, что они нас атакуют? Нет», — подчеркнул Мадуро.
Он отметил, что Каракас искал диалога с Брюсселем, делал важные шаги по восстановлению диалога между оппозицией и чавизмом.
«Но таким образом — нет, — либо вы исправите [свою позицию], либо с вами больше никогда не будет никакой сделки, никакого вида диалога, господа из Евросоюза», — заявил президент.
Он подчеркнул, что «Венесуэла знает, как отвечать на угрозы, откуда бы они не исходили».
Ранее Евросоюз расширил список санкций по Венесуэле, включив в него высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и новых парламентариев. Новые ограничения ввели «за их роль в действиях и решениях», которые, как утверждает ЕС, подрывают демократию и верховенство закона в Боливарианской Республике, а также «за серьезные нарушения прав человека».
В ответ Венесуэла объявила главу дипломатической миссии Евросоюза в стране персоной нон грата и дала ей три дня, чтобы покинуть республику.