Байден продлил режим национальной ЧС на год 

«Национальная чрезвычайная ситуация, объявленная 13 марта 2020 года и вступившая в силу 1 марта 2020 года, должна продолжаться и после 1 марта 2021 года… Я продлеваю режим национальной чрезвычайной ситуации», — сообщил Байден.