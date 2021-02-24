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Евросоюз призывает Венесуэлу пересмотреть решение о высылке посла ЕС 

Газета.Ru 2 часа назад
Евросоюз призвал Венесуэлу пересмотреть высылку посла ЕС
Фото: globallookpress.com
ЕС сожалеет о решении властей Венесуэлы объявить главу дипмиссии Евросоюза персоной нон грата и призывает пересмотреть это решение. Об этом сообщает РИА "Новости".

"ЕС глубоко сожалеет об этом решении, которое приведет только к дальнейшей изоляции Венесуэлы. Мы призываем пересмотреть это решение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Венесуэла сможет преодолеть продолжающийся кризис только путем переговоров.
Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас объявил европейского посла в стране Исабель Брильанте персоной нон грата.
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В мире , МИД , ЕС
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