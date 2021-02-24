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Москва

В США Россию назвали ослабевающей державой 

Газета.Ru 1 час назад
В США Россию назвали ослабевающей державой
Фото: РИА Новости
Кандидат на место директора ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия является ослабевающей державой. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом он призвал не недооценивать мощь страны, а также расширять круг партнеров для оказания противодействия Москве и быть твердыми в своих действиях.
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По его словам, страны могут оказать влияние на решения российских властей, если ответ будет идти не только по линии США.

«Хотя во многом Россия — это ослабевающая держава, она как минимум может быть деструктивной под руководством (президента России Владимира. — «Газеты.Ru») Путина как укрепляющиеся державы, такие как Китай», — сказал Бернс.

Ранее зампоспреда России при ООН выразил обеспокоенность в связи с заявлениями президента США Джо Байдена в рамках Мюнхенской конференции.
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В мире , Джозеф Байден , Уильям Бернс , ООН , Госдума , ЦРУ , Газета.Ru
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