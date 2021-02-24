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Зеленский поблагодарил Литву за противостояние России 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Зеленский поблагодарил Литву за противостояние России
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Литву за противостояние России на международной арене. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Хочу поблагодарить за санкционную политику в связи с временной оккупацией Крыма, войной в Донбассе и ради энергетической безопасности», — заявил Зеленский министру иностранных дел Литвы Габриелюсу Ландсбергису.

Он добавил, что ценит усилия литовской стороны, которая поддерживает вступление Украины в НАТО.
Зеленский вместе с тем попросил у Ландсбергиса содействия в поставках большего количества вакцины против коронавируса и предложил помощь Украины в ее массовом производстве. В официальном сообщении не уточняется, на каких мощностях Украина планирует производить вакцину.
При этом Зеленский пригласил своего литовского коллегу Гитанаса Науседу принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в саммите «Крымская платформа», которые пройдут в Киеве в августе 2021 года.
19 февраля сообщалось, что МИД Украины призвал международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию из-за «агрессивных действий» в Донбассе и Крыму.
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Комментарии 3
В мире , Владимир Зеленский , МИД , НАТО , Киев , Литва , Республика Крым
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