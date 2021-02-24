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Венесуэла объявила посла ЕС персоной нон грата 

Газета.Ru и ещё 7 2 часа назад
Венесуэла объявила посла ЕС персоной нон грата
Фото: Газета.Ru
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас объявил европейского посла в стране Исабель Брильанте персоной нон грата. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, посол получила уведомление о соответствующем решении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он отметил, что глава европейской дипмиссии имеет 72 часа для того, чтобы покинуть страну.
Такое решение было принято на фоне введенных Европой санкций в отношении 19 официальных лиц Боливарианской республики. Ранее в ЕС перестали называть лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
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В мире , Николас Мадуро , Хуан Гуайдо , МИД , ЕС , Венесуэла
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