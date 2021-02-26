Евросоюз объявил персоной нон грата главу дипмиссии Венесуэлы

Евросоюз решил объявить персоной нон грата главу дипмиссии Венесуэлы при ЕС в ответ на решение Каракаса о высылке посла ЕС.

«По инициативе Верховного представителя по внешней политике и политике безопасности Совет ЕС сегодня согласился на объявление главы миссии Венесуэлы при ЕС персоной нон грата», — сообщается в документе, передает РИА «Новости».

В ЕС подчеркнули, что данное решение принято в ответ на «демарш» Венесуэлы, которая ранее объявила персоной нон грата главу миссии Евросоюза в Каракасе. Посол ЕС располагает 72 часами, чтобы покинуть республику.

Ранее венесуэльское правительство объявило персоной нон грата посла Евросоюза в стране Исабель Брильанте Педросу после введенных ЕС санкций в отношении Каракаса.

Напомним, ЕС расширил список санкций по Венесуэле, он включил в него высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента. Венесуэльских политиков добавили в перечень «за их роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране, а также за серьезные нарушения прав человека».