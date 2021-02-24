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Убившего двух россиянок в Германии приговорили к 14 годам тюрьмы 

Lenta.ru 1 час назад
Убившего двух россиянок в Германии приговорили к 14 годам тюрьмы
Фото: Reuters
Гражданина Германии по имени Роман Х., убившего двух россиянок — свою супругу Марию и приемную дочь Татьяну, — приговорили к 14 годам тюрьмы. Об этом пишет издание Bild.
Суд признал мужчину виновным в убийстве без отягчающих обстоятельств, обстоятельства преступления при этом неясны. Суд вынес решение на основании косвенных улик. Тела убитых все еще не обнаружены, однако следователи считают, что женщины мертвы. В окрестностях Мюнхена, где пропали россиянки, продолжаются масштабные поисковые операции. Ранее полиция обнаружила грязезащитный коврик со следами крови Марии и Татьяны в лесу.
По версии следствия, мужчина убил сначала жену, а потом приемную дочь. Он вывез тела на автомобиле супруги в неизвестном направлении, затем вымыл и заново покрасил стены в нескольких комнатах дома, где совершил преступление, и избавился от коврового покрытия.
Отец Романа Х. считает, что его сын невиновен. По его мнению, женщины могли улететь в Россию.
41-летняя Мария Герцуски и ее 16-летняя дочь Татьяна вышли из дома 13 июля за покупками, после чего перестали выходить на связь. Об исчезновении двух женщин заявили бывший муж (который живет возле Perlacher) и нынешний супруг Марии. Позднее правоохранительные органы предположили, что женщины были убиты. Для расследования была сформирована специальная команда.
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В мире , МВД , Германия , Мюнхен
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