Меркель допустила преференции для вакцинированных от COVID 

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против каких-либо преференций для вакцинированных от коронавируса граждан, однако не исключила этого в будущем. Об этом она заявила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает ТАСС

По словам Меркель, говорить о преференциях можно будет, когда большая часть населения получит вакцину, а оставшиеся будут противиться вакцинированию.

Сейчас говорить об этом неактуально, поскольку абсолютное большинство населения пока не привились от COVID-19.

При этом, по мнению канцлера, когда-нибудь в будущем «нужно будет подумать — можно ли в некоторых областях дать доступ [к товарам и услугам] только привитым».

Также Меркель отметила, что необходимо научно доказать, что после вакцинации люди не передают вирус другим.

В настоящий момент число вакцинированных в Германии составляет 3,5 млн человек — около 4,2% населения страны.

Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала необходимое условие для получения разрешения на использование в Европе российской вакцины «Спутник V». По словам главы ЕК, Европейское агентство лекарственных средств должно провести инспекции предприятий по производству «Спутника».