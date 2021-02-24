Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Меркель допустила преференции для вакцинированных от COVID 

Вероника Полынина 55 минут назад
Меркель допустила преференции для вакцинированных от COVID
Фото: EPA
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против каких-либо преференций для вакцинированных от коронавируса граждан, однако не исключила этого в будущем. Об этом она заявила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает ТАСС.
По словам Меркель, говорить о преференциях можно будет, когда большая часть населения получит вакцину, а оставшиеся будут противиться вакцинированию.
Сейчас говорить об этом неактуально, поскольку абсолютное большинство населения пока не привились от COVID-19.
При этом, по мнению канцлера, когда-нибудь в будущем «нужно будет подумать — можно ли в некоторых областях дать доступ [к товарам и услугам] только привитым».
В Германии заявили об удивлении Запада из-за российской вакцины
Также Меркель отметила, что необходимо научно доказать, что после вакцинации люди не передают вирус другим.
В настоящий момент число вакцинированных в Германии составляет 3,5 млн человек — около 4,2% населения страны.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала необходимое условие для получения разрешения на использование в Европе российской вакцины «Спутник V». По словам главы ЕК, Европейское агентство лекарственных средств должно провести инспекции предприятий по производству «Спутника».
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
Комментарии 35
В мире , Ангела Меркель , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
00:32
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
Происшествия США
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
02:06
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
В мире Конфликты
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
00:25
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
Общество Происшествия
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
00:28
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
02:04
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
Пожары Происшествия
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
00:27
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
Происшествия
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
00:26
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
Происшествия
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
00:40
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
Происшествия США
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
00:48
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
Общество В мире
Двигатель самолета взорвался во время полета
00:36
Двигатель самолета взорвался во время полета
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение