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Москва

Учёные назвали самый смертоносный штамм коронавируса 

News.ru и ещё 7 59 минут назад
Новую мутацию COVID выявили у пациента в Финляндии
Фото: Reuters
Учёные сообщили, что найденный в Калифорнии новый штамм коронавируса в 11 раз смертоноснее варианта южноафриканского вируса.
Особое беспокойство специалистов вызывает штамм B.1.427 / B.1.429. Впервые он был выявлен в мае 2020 года и практически не проявлял себя до октября. Выяснилось, что калифорнийский штамм лучше и быстрее копирует себя, когда попадает внутрь человеческого тела и захватывает его механизмы. При этом уровни антител, продуцируемых в ответ на этот вариант вируса, оказались в два раза ниже, пишет Daily Mail.
По оценкам учёных, заражение этим вариантом коронавируса увеличивает вирусную нагрузку примерно в два раза и в 11 раз чаще вызывает летальный исход. Эксперты допускают, что такой уровень смертоносности может являться результатом «статистической случайности» и не подтвердится при исследовании на более широкой популяции.
В настоящее время случаи этого варианта COVID-19 были обнаружены в таких штатах, как Невада, Вашингтон, Аляска, Гавайи, Колорадо и Орегон, но всплеск наблюдается пока только в Калифорнии.
Ранее в США выявили гибридный штамм коронавируса. Он образовался при слиянии двух других видов патогена. Впервые «гибрид» заметила врач Бетт Корбер, работающая в Лос-Аламосской национальной лаборатории США. Она утверждает, что новый штамм произошёл от слияния двух штаммов: британского B.1.1.7 и зародившегося в США B.1.429. Пока что исследователям известен всего один случай заражения гибридной формой коронавируса. Тем не менее медики опасаются, что новый вид коронавируса может привести к ещё большему числу заражений.
Как сообщал NEWS.ru, в ВОЗ ранее предупредили, что география распространения новых штаммов коронавируса продолжает активно расширяться. Несмотря на улучшение общей статистики по распространению заболевания в последние недели, новые штаммы COVID-19 продолжают выявлять в различных странах.
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В мире , ВОЗ , Финляндия
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