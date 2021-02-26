Новую мутацию COVID выявили у пациента в Финляндии

Учёные сообщили, что найденный в Калифорнии новый штамм коронавируса в 11 раз смертоноснее варианта южноафриканского вируса.

Особое беспокойство специалистов вызывает штамм B.1.427 / B.1.429. Впервые он был выявлен в мае 2020 года и практически не проявлял себя до октября. Выяснилось, что калифорнийский штамм лучше и быстрее копирует себя, когда попадает внутрь человеческого тела и захватывает его механизмы. При этом уровни антител, продуцируемых в ответ на этот вариант вируса, оказались в два раза ниже, пишет Daily Mail.

По оценкам учёных, заражение этим вариантом коронавируса увеличивает вирусную нагрузку примерно в два раза и в 11 раз чаще вызывает летальный исход. Эксперты допускают, что такой уровень смертоносности может являться результатом «статистической случайности» и не подтвердится при исследовании на более широкой популяции.

В настоящее время случаи этого варианта COVID-19 были обнаружены в таких штатах, как Невада, Вашингтон, Аляска, Гавайи, Колорадо и Орегон, но всплеск наблюдается пока только в Калифорнии.

Ранее в США выявили гибридный штамм коронавируса. Он образовался при слиянии двух других видов патогена. Впервые «гибрид» заметила врач Бетт Корбер, работающая в Лос-Аламосской национальной лаборатории США. Она утверждает, что новый штамм произошёл от слияния двух штаммов: британского B.1.1.7 и зародившегося в США B.1.429. Пока что исследователям известен всего один случай заражения гибридной формой коронавируса. Тем не менее медики опасаются, что новый вид коронавируса может привести к ещё большему числу заражений.