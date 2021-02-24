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Новая мутация коронавируса выявлена у второго пациента в Финляндии 

ТАСС и ещё 4 47 минут назад
Новую мутацию COVID выявили у пациента в Финляндии
Фото: Reuters
Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Финляндии в феврале, подтвержден уже у двух человек. Об этом сообщила в среду финская лаборатория Vita Laboratoriot.
Изначально мутация была выявлена Vita Laboratoriot в Южной Финляндии в первой половине месяца. Штамм получил название Fin-796H. Согласно новым данным лаборатории, этот штамм прежде не встречался нигде в мире, в его геноме зафиксировано не менее 15 отличий из уже известных мутаций.

"Такое большое число изменений не появляется за секунду, поэтому можно предположить, что этот вариант коронавируса развился где-то за пределами Финляндии", — сказал исследователь Биотехнического института Хельсинкского университета Петри Аувинен, которого цитирует телекомпания Yle.

Данные секвенирования мутации вируса были направлены в международную базу GISAID и переданы финским медицинским властям.
Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки на 590 и достигло в среду 55 122.
Всего от осложнений, вызванных инфекцией, в стране умерли 734 человека. Тестирование на коронавирус прошли более 3 млн жителей. Самый большой суточный прирост числа инфицированных — 840 — был зафиксирован 10 декабря 2020 года. Кроме того, в стране выявлено 569 случаев заражения новыми штаммами коронавируса.
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В мире , Финляндия
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