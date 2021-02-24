Тимошенко высмеяли за фейковую обувь Prada 

Стешенко иронично подчеркнула, что парламентарий не помнит фильм «Дьявол носит Прада», и пришла в Раду в фейковой обуви.

«С первого взгляда ее черные с красным ботинки на высоком каблуке можно спутать с Prada Chunky Heeled Ankle Boots из коллекции 2019 года», — написала она, напомнив при этом, что оригинал не выпускался в такой расцветке.

Журналистка пришла к выводу, что Тимошенко вышла в свет в подделке за менее чем 100 долларов, и задалась вопросом, зачем она это сделала, если раньше могла позволить себе брендовые вещи и бриллиантовые серьги.

В комментариях к записи пользователи соцсети предположили, что ботинки Тимошенко сделали на заказ. Также некоторые комментаторы отметили, что у политика случился кризис и она решила стать ближе к народу.

«Опыт политика. ЮВ давно поняла, что нужно носить украинские бренды, либо недорогие вещи. А вместо драгоценностей — бижутерию», — уверен Ян Медников