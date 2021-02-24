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Тимошенко высмеяли за фейковую обувь Prada 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Тимошенко высмеяли за фейковую обувь Prada
Фото: РИА Новости
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко появилась на заседании парламента в поддельных ботильонах Prada. На это обратила внимание журналистка Анна Стешенко, прокомментировав в Facebook внешний вид Тимошенко.
Стешенко иронично подчеркнула, что парламентарий не помнит фильм «Дьявол носит Прада», и пришла в Раду в фейковой обуви.

«С первого взгляда ее черные с красным ботинки на высоком каблуке можно спутать с Prada Chunky Heeled Ankle Boots из коллекции 2019 года», — написала она, напомнив при этом, что оригинал не выпускался в такой расцветке.

Журналистка пришла к выводу, что Тимошенко вышла в свет в подделке за менее чем 100 долларов, и задалась вопросом, зачем она это сделала, если раньше могла позволить себе брендовые вещи и бриллиантовые серьги.
В комментариях к записи пользователи соцсети предположили, что ботинки Тимошенко сделали на заказ. Также некоторые комментаторы отметили, что у политика случился кризис и она решила стать ближе к народу.

«Опыт политика. ЮВ давно поняла, что нужно носить украинские бренды, либо недорогие вещи. А вместо драгоценностей — бижутерию», — уверен Ян Медников

«Рамблер» писал, что ранее пользователи Instagram раскритиковали наряд первой леди Украины Елены Зеленской и посоветовали ей срочно сменить стилиста
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Комментарии 1
В мире , Елена Зеленская , Анна Стешенко , Юлия Тимошенко
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