В Египте зарегистрировали вакцину «Спутник V»

"Египет является страной с самым большим населением на Ближнем Востоке, и решение включить "Спутник V" в национальный портфель вакцин демонстрирует уверенность в безопасности и высокой эффективности препарата. "Спутник V" одобрен уже в 35 странах, и их число продолжит увеличиваться, так как российская вакцина признана во всем мире как один из лучших препаратов против коронавируса", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.