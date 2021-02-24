Лукашенко перестал поздравлять глав государств Прибалтики 

Александр Лукашенко «от имени Республики Беларусь и себя лично поздравил народ Эстонской Республики с национальным праздником», пожелав всем гражданам этой постсоветской республики успехов, мира и благополучия. Из опубликованного 24 февраля сообщения пресс-службы президента Белоруссии следует, что Лукашенко в своих поздравлениях больше не упоминает о главах государств прибалтийских республик.
В начале прошлого года Александр Лукашенко поздравлял президента Эстонии Керсти Кальюлайд с национальным праздником. После белорусской президентской кампании 2020 года официальный Таллин не признал Лукашенко законно избранным президентом и ввёл санкции против белорусских чиновников, силовиков, пропагандистов и коммерческих структур.
Аналогично поступили власти Литвы, в общении с которыми официальный Минск не упоминает о первых лицах. Так, 16 февраля пресс-служба президента Белоруссии опубликовала поздравление Лукашенко, котором он «поздравил народ Литвы с национальным праздником, который символизирует важный этап становления литовской государственности». При этом, в отличие от прошлых лет, не был упомянут литовский президент (ныне — Гитанас Науседа).
Напомним, руководство Литвы считает законным «президентом Белоруссии» экс-кандидата в президенты соседней республики Светлану Тихановскую. В других февральских поздравлениях Лукашенко с национальными праздниками содержатся упоминания о главах государств.