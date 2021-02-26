Минздрав Вьетнама одобрил использование «Спутник V»

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Министерство здравоохранения Вьетнама разрешило использование на территории страны российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил портал официальной правительственной информации.

В сообщении на портале указывается, что «совет по регистрации лекарственных препаратов министерства здравоохранения согласился с использованием вакцины „Спутник V“, передает ТАСС

Одновременно Минздрав согласовал применение во Вьетнаме американской вакцины Moderna.

До этого единственной вакциной, одобренной министерством здравоохранения Вьетнама, являлся препарат британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что российская вакцина против коронавируса „Спутник V“ была зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек.

Напомним, „Спутник V“ зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале.