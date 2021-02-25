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Китаянка отсудила у бывшего супруга компенсацию за домашний труд 

Мир24 и ещё 4 10 минут назад
Китаянка отсудила у экс-супруга компенсацию за домашний труд
Фото: Reuters
Суд Пекина по разводам обязал мужчину компенсировать своей бывшей жене годы работы по дому. Компенсацию за труд домохозяйки судья оценил в 50 тысяч юаней (7 700 долларов), пишет BBC News.
Как отмечается, супруги поженились еще в 2015 году, тем не менее год назад господин Чен подал на развод с госпожой Ванг. Та согласилась на развод, но при условии, что мужчина будет платить ежемесячные алименты в размере 2 000 юаней за содержание дома и воспитание их сына, в котором Чен не принимал ни малейшего участия.
Добавим, что ранее при разводе между супругами делилось только материальное имущество. Получить компенсацию за ведение домохозяйства или воспитание детей было можно лишь при заключенном брачном договоре, но для Китая он редкое явление.
Китаянке помог Семейный кодекс, который был принят в КНР в прошлом году. По новой норме, один из супругов может взыскать компенсацию во время развода в случае, если он или она больше сил вкладывал в воспитание детей, заботу о пожилых родственниках, облегчая партнеру его работу.
Напомним, в декабре в Замбии 26-летняя Гертруда Нгома подала в суд на своего молодого человека Герберта Салалики за то, что он уже в течение восьми лет не делает ей предложение руки и сердца.
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Комментарии
В мире , Происшествия , BBC News , Китай , Пекин
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