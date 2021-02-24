Щенок с шестью лапами и двумя хвостами родился в США

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Москва

Родившегося в США с шестью лапами щенка показали на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Щенок с шестью лапами родился в США. Необычное животное появилось на свет вместе с восемью братьями и сестрами и является помесью бордер-колли и австралийской овчарки. У питомца одна голова, грудная полость, но две тазовые области, два хвоста и шесть ног.
Сейчас многолапый пес по кличке Шкипер чувствует себя отлично. Ветеринары полагают, что впоследствии щенку, скорее всего, нужно будет дополнительно проходить физиотерапию.
Ранее в Грузии родился зеленый щенок. Владельцы назвали питомца с аномальным цветом шерсти Гринчем.
В мире , Видео , США
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