Щенок с шестью лапами и двумя хвостами родился в США

Щенок с шестью лапами родился в США. Необычное животное появилось на свет вместе с восемью братьями и сестрами и является помесью бордер-колли и австралийской овчарки. У питомца одна голова, грудная полость, но две тазовые области, два хвоста и шесть ног.

Сейчас многолапый пес по кличке Шкипер чувствует себя отлично. Ветеринары полагают, что впоследствии щенку, скорее всего, нужно будет дополнительно проходить физиотерапию.

Ранее в Грузии родился зеленый щенок. Владельцы назвали питомца с аномальным цветом шерсти Гринчем.