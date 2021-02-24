Ополчение и ВСУ обвинили друг друга в нарушении перемирия

Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) обвинили друг друга в обстреле своих позиций в Донбассе. Позиция Киева представлена на странице в Facebook украинского Штаба операции объединенных сил.

По данным командования, ополчение за минувшие сутки 20 раз нарушило режим перемирия, атаковав из минометов и гранатометов места дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Красногоровка и поселка Пески. Отмечается, что при обстреле погиб один украинский военнослужащий и еще один получил ранения.

Донецк и Луганск также обвинили Киев в нанесении ударов по населенным пунктам на своей территории. Так, представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили в своем Telegram -канале, что за прошедшие 24 часа Украина десять раз срывала режим прекращения огня, нанося удары по городу Горловка и нескольким другим поселкам.

Наблюдатели от ЛНР, в свою очередь, сообщили об обстреле своих позиций в регионе. По данным, размещенным представителями Луганска в Telegram , ВСУ как минимум три раза атаковали ополчение в районе поселков Калиновка и Санжаровка.

Данные о погибших военных и мирных жителях от ЛНР и ДНР не поступали.

В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителями Москвы, Киева и ОБСЕ. Его нарушение периодически констатируют все стороны конфликта.