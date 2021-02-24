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Москва

В Китае отметили возросшее влияние России в мире на фоне пандемии 

ТВ БРИКС и ещё 1 49 минут назад
Эксперт отметил усиление влияния России в мире
Фото: РИА Новости
Глава Центра по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Сунь Чжуанчжи высказал мнение, что Россия в период пандемии нового коронавируса смогла усилить свое влияние на международной арене, так как укрепила отношения с партнерскими государствами, пишет ТАСС.
Эксперт отметил, что России удалось сохранить стабильность, тогда как многие восточноевропейские страны ощутили сильное негативное воздействие коронавирусной инфекции.

«В 2020 году РФ и восточноевропейские страны ощутили большое негативное воздействие пандемии. Однако в целом Россия смогла сохранить стабильность. И, несмотря на давление, которое испытала российская экономика, РФ смогла добиться заметных успехов в дипломатической сфере», — заявил Чжуанчжи на симпозиуме по международным вопросам, состоявшемся в китайской столице.

Однако, по словам эксперта, возросли издержки, которые российская сторона вынуждена нести при реализации своей внешнеполитической стратегии. Он отметил, что обстановка во взаимодействии РФ с Европой и США остается прежней.
По мнению главы Центра, между Россией и Евросоюзом «не наблюдается каких-либо положительных изменений». Вместе с этим, как отметил Сунь Чжуанчжи, Россия укрепляет отношения с Китаем, поддерживая Пекин и выступая против «клеветы Вашингтона в адрес КНР».
«Китайско-российские отношения выдержали испытание пандемией и демонстрируют позитивную тенденцию в своем развитии», — подвел итоги китайский эксперт.
Напомним, что ранее глава МИД Китая Ван И обратился к американской стороне с требованием отменить антикитайские пошлины и санкции, а также отказаться от попыток подавить технологический прогресс КНР.
Ранее tvbrics.com публиковал материал «Переосмысление дипломатии в мире после пандемии COVID: взгляд из Индии» д-ра С. Джайшанкара — министра иностранных дел Индии и автора книги «Путь Индии: стратегии для неопределенного мира».
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В мире , Политика , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС , Москва , США
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