Десятки украинцев пострадали из-за детской игрушки 

На Украине десятки человек пострадали из-за игрушки-конструктора «Неокуб». Об этом 23 февраля сообщили на Facebook-странице Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области

«Сегодня десяткам детей и подростков была оказана медицинская помощь от вреда, причиненного организму в результате сознательного или бессознательного глотания деталей (элементов) данной игрушки», — говорится в материале.

Служба установила, что она небезопасна и приняла решение провести на Прикарпатье внеплановые рейды и изъять игрушки из оборота.

В Госпродпотребслужбе также напомнили продавцам детских товаров на Украине о законе «Об общей безопасности непищевой продукции», в 6-м пункте которого есть требование немедленно сообщать о продукции, которая представляет риски для потребителей.

Неокуб — игрушка-конструктор, состоящая обычно из 216 одинаковых шарообразных неодимовых магнитов. Также есть неокубы с 27, 125, 343, и другим количеством шаров. Эта конструкция держится только за счет магнитного поля, и ее легко разрушить, приведя тем самым шарики в хаотическое положение, а восстановить затем эту форму куба и есть основная задача игрушки как головоломки, решаемая различными способами.

Из неокуба можно собирать самые разнообразные фигуры. Автор неокуба — экономист Крис Реда, выпускник Университета Питтсбурга.

В некоторых странах, в частности Австралии и Новой Зеландии, неокубы находятся под запретом. Одно время аналогичный запрет действовал в США, однако производителям игрушки удалось оспорить данное решение, ссылаясь на то, что при покупке потребитель надлежащим образом проинформирован о всех опасностях товара.