В Швейцарии вакцину «Спутник V» назвали экспортным хитом 

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» благодаря своей эффективности стала настоящим экспортным хитом, пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.

В материале говорится об очевидных преимуществах российской вакцины перед аналогичными продуктами компаний Biontech/Pfizer и Moderna. В частности, издание обращает внимание на подтвержденную эффективность и ее разработку на основе хорошо изученной аденовирусной платформы, передает РИА «Новости»

За счет того, что в двух дозах вакцины используются разные носители вируса, ее эффективность выше по сравнению со схожей по структуре вакциной от AstraZeneca, указывает автор статьи. Кроме того, издание констатирует доступность вакцины — порядка 10 долларов за дозу.

Все эти преимущества делают российскую вакцину «экспортным хитом», — заключает автор публикации.

В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Киргизии и Гайане.