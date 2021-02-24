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В Швейцарии вакцину «Спутник V» назвали экспортным хитом 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
В Швейцарии вакцину «Спутник V» назвали экспортным хитом
Фото: РИА Новости
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» благодаря своей эффективности стала настоящим экспортным хитом, пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.
В материале говорится об очевидных преимуществах российской вакцины перед аналогичными продуктами компаний Biontech/Pfizer и Moderna. В частности, издание обращает внимание на подтвержденную эффективность и ее разработку на основе хорошо изученной аденовирусной платформы, передает РИА «Новости».
За счет того, что в двух дозах вакцины используются разные носители вируса, ее эффективность выше по сравнению со схожей по структуре вакциной от AstraZeneca, указывает автор статьи. Кроме того, издание констатирует доступность вакцины — порядка 10 долларов за дозу.
Все эти преимущества делают российскую вакцину «экспортным хитом», — заключает автор публикации.
В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Киргизии и Гайане.
Кроме того, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что добавление компонента препарата «Спутник V» к вакцинам Moderna и Pfizer поможет им более эффективно бороться с мутациями коронавируса.
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