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Коронавирусные ограничения на Украине продлили до конца апреля 

Профиль 1 час назад
Коронавирусные ограничения на Украине продлили до конца апреля
Фото: ©twitter
С 8 января на Украине действовал строгий карантин из-за ситуации с коронавирусом. Его планировали отменить после 28 февраля.
Вместо этого официальный Киев с 24 февраля вводит адаптивную модель коронавирусных ограничений, сообщает РБК. Каждому региону присвоят один из уровней опасности — зеленый, желтый, оранжевый или красный.
Базовым для всей страны до 30 апреля станет желтый уровень. При нем будут разрешены массовые мероприятия, если на каждого участника приходится не менее 4 кв. м. Заведениям культуры разрешено работать при заполненных наполовину залах. Ночью с 00:00 до 07:00 организации общественного питания могут работать только на доставку. Действует масочный режим в общественных местах и в транспорте.
Если эпидемиологическая обстановка будет ухудшаться, то на региональном уровне введут более строгий оранжевый уровень. Органы местного самоуправления смогут устанавливать дополнительные ограничения. В том случае, если три дня подряд эпидемиологическая ситуация будет хуже установленного уровня, в регионе вводится красный уровень и возвращается строгий карантин. Будут закрыты все магазины, кроме продовольственных и торгующих товарами первой необходимости, развлекательные учреждения, торговые центры и заведения общепита.
Ранее «Профиль» писал о том, что на Украине второй раз с начала пандемии установили жесткие ограничения из-за COVID-19. Первый локдаун официальный Киев вводил в марте 2020 года.
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В мире , Киев
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