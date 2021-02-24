Коронавирусные ограничения на Украине продлили до конца апреля 

С 8 января на Украине действовал строгий карантин из-за ситуации с коронавирусом. Его планировали отменить после 28 февраля.

Вместо этого официальный Киев с 24 февраля вводит адаптивную модель коронавирусных ограничений, сообщает РБК . Каждому региону присвоят один из уровней опасности — зеленый, желтый, оранжевый или красный.

Базовым для всей страны до 30 апреля станет желтый уровень. При нем будут разрешены массовые мероприятия, если на каждого участника приходится не менее 4 кв. м. Заведениям культуры разрешено работать при заполненных наполовину залах. Ночью с 00:00 до 07:00 организации общественного питания могут работать только на доставку. Действует масочный режим в общественных местах и в транспорте.

Если эпидемиологическая обстановка будет ухудшаться, то на региональном уровне введут более строгий оранжевый уровень. Органы местного самоуправления смогут устанавливать дополнительные ограничения. В том случае, если три дня подряд эпидемиологическая ситуация будет хуже установленного уровня, в регионе вводится красный уровень и возвращается строгий карантин. Будут закрыты все магазины, кроме продовольственных и торгующих товарами первой необходимости, развлекательные учреждения, торговые центры и заведения общепита.