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Москва

Украина получила первую партию вакцины от COVID-19 

Украина.ру 1 час назад
В киевском международном аэропорту «Борисполь» приземлился самолет, который доставил на Украину первую партию вакцины от коронавируса. Об этом 23 февраля сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в своем Facebook.
В первую партию вошли 500 тысяч доз вакцины Covishield, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской компанией AstraZeneca.
Медпрепарат производится на мощностях индийской компании Serum Institute of India.
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Степанов лично проконтролировал отгрузку вакцины с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Поставки препарата Covishield на Украину продолжатся. В первом полугодии текущего года страна в общей сложности должна бесплатно получить 2,2-3,7 млн доз вакцины в рамках механизма COVAX. Украина также закупит Covishield за государственные средства у производителя.
В понедельник, 22 февраля, Covishield официально зарегистрировали на Украине для экстренного использования. По словам главы Минздрава, украинские власти планируют в срочном порядке растаможить медпрепарат, после чего отправить его в регионы для начала первого этапа массовой вакцинации от COVID-19.
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В мире , Видео , Максим Степанов , Индия , Пуна
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