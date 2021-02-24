Украина получила первую партию вакцины от COVID-19 

В киевском международном аэропорту «Борисполь» приземлился самолет, который доставил на Украину первую партию вакцины от коронавируса. Об этом 23 февраля сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в своем Facebook.

В первую партию вошли 500 тысяч доз вакцины Covishield, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской компанией AstraZeneca.

Медпрепарат производится на мощностях индийской компании Serum Institute of India.

Степанов лично проконтролировал отгрузку вакцины с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Поставки препарата Covishield на Украину продолжатся. В первом полугодии текущего года страна в общей сложности должна бесплатно получить 2,2-3,7 млн доз вакцины в рамках механизма COVAX. Украина также закупит Covishield за государственные средства у производителя.