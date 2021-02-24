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Жители Гонконга получат купоны на $645 для стимулирования потребления 

ТАСС 9 минут назад
Жители Гонконга получат купоны на $645 для покупок
Фото: РИА Новости
Власти Гонконга в текущем году раздадут жителям этого специального административного района Китая электронные купоны по 5 тыс. гонконгских долларов ($645) для стимулирования потребления. Об этом сообщил в среду секретарь (министр) по финансовым вопросам Пол Чан, выступая с бюджетным посланием в Законодательном совете.

"После тщательного рассмотрения мною было решено выдать электронные ваучеры на сумму 5 тыс. гонконгских долларов каждому резиденту Гонконга в возрасте от 18 лет для стимулирования внутреннего потребления", — сказал чиновник.

В прошлом году правительство выплатило всем жителям этого специального административного района по 10 тыс. гонконгских долларов (почти $1,3 тыс.) наличными в качестве помощи в условиях пандемии.
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В мире , Пол Чан , Гонконг , Китай
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