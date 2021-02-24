На Украине предложили наказывать детей за нелюбовь к родному языку 

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На Украине следует усилить наказание за неуважение родного языка среди жителей страны, особенно среди несовершеннолетних, заявил львовский журналист Остап Дроздов

Дроздов заявил, что «презирать украинский язык» публично не могут должностные лица, работники госучреждений и другие категории населения, а «гражданам своим можно». «Какая-то малолетка может обматерить язык, унизить и ничего не будет», — добавил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на «4 канал».

По словам журналиста, необходимо инициировать внесение изменений в закон о языковой политике, которые позволят наказывать за публичное неуважение украинского языка.

Ранее 15-летняя киевская школьница опубликовала в TikTok видео, где в нецензурной форме высказалась об украинском языке. Данные подростка оперативно были внесены в базу «Миротворец», ее обвинили в «сознательном участии в информационной спецоперации России против Украины». Позднее девочка принесла извинения за свои слова.