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На Украине предложили наказывать детей за нелюбовь к родному языку 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 22 минуты назад
На Украине предложили наказывать детей за нелюбовь к родному языку
Фото: РИА Новости
На Украине следует усилить наказание за неуважение родного языка среди жителей страны, особенно среди несовершеннолетних, заявил львовский журналист Остап Дроздов.
Дроздов заявил, что «презирать украинский язык» публично не могут должностные лица, работники госучреждений и другие категории населения, а «гражданам своим можно». «Какая-то малолетка может обматерить язык, унизить и ничего не будет», — добавил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на «4 канал».
По словам журналиста, необходимо инициировать внесение изменений в закон о языковой политике, которые позволят наказывать за публичное неуважение украинского языка.
Ранее 15-летняя киевская школьница опубликовала в TikTok видео, где в нецензурной форме высказалась об украинском языке. Данные подростка оперативно были внесены в базу «Миротворец», ее обвинили в «сознательном участии в информационной спецоперации России против Украины». Позднее девочка принесла извинения за свои слова.
С 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180-242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык.
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В мире , Остап Дроздов , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Киев , Львов
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