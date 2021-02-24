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В ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса 

RT на русском и ещё 2 14 минут назад
В ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии
Фото: Reuters
Пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в начале 2022 года. Об этом сообщил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться», — приводит РИА Новости его слова в интервью датскому телеканалу DR.

Клюге отметил, что к началу следующего года COVID-19 полностью не исчезнет, однако необходимости сохранять ограничения не будет.
Специалист сообщил, что его заявление — это прогноз, точное развитие ситуации с коронавирусом предсказать невозможно.
Ранее специалисты ВОЗ посчитали крайне маловероятной версию, что коронавирус был завезён в Китай с замороженными продуктами из другой страны.
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В мире , ВОЗ , РИА Новости , Китай
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