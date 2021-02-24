Экс-директор ЦРУ обвинил Хрущева в убийстве Кеннеди 

Авторы считают, что Ли Харви Освальд , убивший Кеннеди, являлся сотрудником КГБ. СССР якобы завербовал его в 1957 году во время службы мужчины в ВМС США в Японии. После выполнения ряда секретных миссий, Хрущев якобы "лично приказал" Освальду расправиться с главой Белого дома. "Хотя Освальд хотел остаться в Советском Союзе, его в конце концов убедили вернуться в США, чтобы убить Кеннеди, которого Хрущев презирал. Освальда… женили на девушке из СССР и отправили обратно в Штаты в июне 1962 года", — сказано в книге.

Как заявили авторы, позднее советские власти "передумали" убивать Кеннеди, и американцу сказали, чтобы тот отказался от этого плана. Однако Освальд "питал слепую любовь к СССР" и не стал подчиняться приказу, отмечается в книге. В книге также уточняется, что все доказательства данных утверждений есть в 26-томном отчете комиссии Уоррена, но он настолько "зашифрован", что до сих пор никто не понял, что там написано. Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас. В него выстрелили несколько раз. Бывший морской пехотинец США Ли Харви Освальд, который какое-то время жил в СССР, был единственным подозреваемым в убийстве американского президента.