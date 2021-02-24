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Экс-директор ЦРУ обвинил Хрущева в убийстве Кеннеди 

Газета.Ru и ещё 3 9 минут назад
Экс-директор ЦРУ обвинил Хрущева в убийстве Кеннеди
Фото: AP
Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси, который стоял во главе ведомства в 1993-1995 годах, обвинил советского лидера Никиту Хрущева в смерти 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом говорится в его книге, написанной в соавторстве с генерал-лейтенантом внешней разведки коммунистической Румынии Ионом Пачепой "Операция "Дракон": секретная война Кремля против Америки", пишет The New York Post.
Авторы считают, что Ли Харви Освальд, убивший Кеннеди, являлся сотрудником КГБ. СССР якобы завербовал его в 1957 году во время службы мужчины в ВМС США в Японии. После выполнения ряда секретных миссий, Хрущев якобы "лично приказал" Освальду расправиться с главой Белого дома. "Хотя Освальд хотел остаться в Советском Союзе, его в конце концов убедили вернуться в США, чтобы убить Кеннеди, которого Хрущев презирал. Освальда… женили на девушке из СССР и отправили обратно в Штаты в июне 1962 года", — сказано в книге.
Как заявили авторы, позднее советские власти "передумали" убивать Кеннеди, и американцу сказали, чтобы тот отказался от этого плана. Однако Освальд "питал слепую любовь к СССР" и не стал подчиняться приказу, отмечается в книге. В книге также уточняется, что все доказательства данных утверждений есть в 26-томном отчете комиссии Уоррена, но он настолько "зашифрован", что до сих пор никто не понял, что там написано. Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас. В него выстрелили несколько раз. Бывший морской пехотинец США Ли Харви Освальд, который какое-то время жил в СССР, был единственным подозреваемым в убийстве американского президента.
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В мире , Джеймс Вулси , Джон Кеннеди , Харви Освальд , ЦРУ , Мексика , Мехико , Румыния , США , Япония
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