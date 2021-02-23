Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Украина вышла из договора СНГ по гражданской авиации 

Российская Газета и ещё 15 2 часа назад
Украина вышла из договора СНГ по гражданской авиации
Фото: РИА Новости
Власти Украины объявили о выходе из заключенных в рамках СНГ соглашений по гражданской авиации и использованию воздушного пространства. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Зеленским. Текст документа опубликован на сайте Офиса президента.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьями 54 и 56 Венской конвенции о праве международных договоров, постановляю: 1. Выйти из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, подписанного 25 декабря 1991 в г. Минске, и по Соглашению об использовании воздушного пространства, подписанного 15 мая 1992 в г. Ташкенте. 2. Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства", — говорится в документе.

Напомним, что ранее, 11 февраля, властям Украины не удалось на заседании Совета ассоциации Украина — ЕС подписать договор с Евросоюзом о едином авиационном пространстве. По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, во всем виновата "бюрократия в ЕС и Еврокомиссии", а также "португальцы, которые пообещали попытаться ускорить процедуру, но не смогли".
Сегодня также стало известно о планах кабинета министров Зеленского относительно укрепления энергонезависимости Украины. Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Киев планирует отсоединиться энергосистем России и Беларуси до конца 2023 года. Вместо этого Украина, по словам министра, будет интегрирована в энергосистему Евросоюза. Об этих планах Кулеба рассказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.
Видео дня. Путин поздравил российских военных с Днём защитника Отечества
Российская Газета: последние новости
Washington Post: Дипломаты США попросили привить их вакциной "Спутник V" Washington Post: Дипломаты США попросили привить их вакциной "Спутник V" Бывший вице-президент ПАСЕ заступилась за "Спутник V" Бывший вице-президент ПАСЕ заступилась за "Спутник V" Лавров: Князь Монако попросил РФ о поставках вакцины "Спутник V" Лавров: Князь Монако попросил РФ о поставках вакцины "Спутник V"
Комментарии 3
В мире , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , МИД , ЕС , Еврокомиссия , Азербайджан , Армения , Грузия , Киев , Минск , Молдова , Таджикистан , Ташкент , Туркмения , Узбекистан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Украинская певица показала на видео рухнувший из-за снега потолок квартиры
01:40
Украинская певица показала на видео рухнувший из-за снега потолок квартиры
Происшествия Шоу-бизнес
Появилось видео с Путиным у Могилы Неизвестного Солдата
01:00
Появилось видео с Путиным у Могилы Неизвестного Солдата
Политика
Сервал дал отпор гепарду и попал на видео
03:31
Сервал дал отпор гепарду и попал на видео
Происшествия
Застрявшую в снегу скорую сняли на видео
00:58
Застрявшую в снегу скорую сняли на видео
Происшествия
Спасение застрявших на льдине детей сняли на видео
00:53
Спасение застрявших на льдине детей сняли на видео
Общество Происшествия
Спасение провалившихся под снег туристов сняли на видео
00:40
Спасение провалившихся под снег туристов сняли на видео
Происшествия
Поздравление космонавтов Роскосмоса с Днем защитника Отечества сняли на видео
01:02
Поздравление космонавтов Роскосмоса с Днем защитника Отечества сняли на видео
Наука и техника
НАСА показало видео посадки ровера на Марс
03:25
НАСА показало видео посадки ровера на Марс
Наука и техника
Работники гипермаркета попытались остановить буйного покупателя и попали на видео
00:37
Работники гипермаркета попытались остановить буйного покупателя и попали на видео
Общество Происшествия
Путин и Лукашенко прокатились на горных лыжах и снегоходах в Сочи и попали на видео
02:32
Путин и Лукашенко прокатились на горных лыжах и снегоходах в Сочи и попали на видео
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение