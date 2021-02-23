Украина вышла из договора СНГ по гражданской авиации 

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьями 54 и 56 Венской конвенции о праве международных договоров, постановляю: 1. Выйти из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, подписанного 25 декабря 1991 в г. Минске, и по Соглашению об использовании воздушного пространства, подписанного 15 мая 1992 в г. Ташкенте. 2. Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства", — говорится в документе.