Twitter объявил о блокировке 100 связанных с РФ аккаунтов

Twitter заблокировал 100 аккаунтов, якобы связанных с Россией . Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте компании.

Согласно распространенным данным, речь идет о двух группах учетных записей. Первая из них состоит из 69 аккаунтов, которые якобы связаны с российскими властями, с помощью которых осуществлялась активность, направленная на "ослабление стабильности и надежности НАТО ". Во вторую группу попал 31 аккаунт, предположительно связанный с российским "Агентством интернет-исследований", посредством которых якобы осуществлялись действия, "направленные против США и ЕС ".

Вместе с тем в компании сообщили об удалении 238 аккаунтов из Ирана, с помощью которых осуществлялись действия, нацеленные на "вмешательство в дискуссию, касающуюся первых теледебатов кандидатов в президенты США в 2020 году". Кроме того, были удалены 35 учетных записей, связанных с властями Армении, деятельность которых была якобы направлена против Азербайджана.