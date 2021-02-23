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Москва

Twitter удалил 100 аккаунтов, якобы связанных с Россией и нацеленных против США, ЕС и НАТО 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Twitter объявил о блокировке 100 связанных с РФ аккаунтов
Фото: © AP Photo/Jeff Chiu
Twitter заблокировал 100 аккаунтов, якобы связанных с Россией. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте компании.
Согласно распространенным данным, речь идет о двух группах учетных записей. Первая из них состоит из 69 аккаунтов, которые якобы связаны с российскими властями, с помощью которых осуществлялась активность, направленная на "ослабление стабильности и надежности НАТО". Во вторую группу попал 31 аккаунт, предположительно связанный с российским "Агентством интернет-исследований", посредством которых якобы осуществлялись действия, "направленные против США и ЕС".
Вместе с тем в компании сообщили об удалении 238 аккаунтов из Ирана, с помощью которых осуществлялись действия, нацеленные на "вмешательство в дискуссию, касающуюся первых теледебатов кандидатов в президенты США в 2020 году". Кроме того, были удалены 35 учетных записей, связанных с властями Армении, деятельность которых была якобы направлена против Азербайджана.
Ранее Twitter и Facebook неоднократно блокировали связанные с РФ аккаунты в соцсетях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в июне 2020 года призвала американские интернет-платформы пересмотреть свои подходы в свете блокировки аккаунта проекта "Лидеры России" и других аккаунтов из России. По ее словам, ограничительные меры со стороны руководства соцсетей носят характер политически окрашенной цензуры.
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В мире , Мария Захарова , МИД , ЕС , НАТО , США
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