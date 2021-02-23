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Москва

Телеканалы, на которые Украина наложила санкции, создали медиахолдинг «Новости» 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Закрытые на Украине телеканалы создали медиахолдинг
Фото: © AP Photo/Evgeniy Maloletka
Три украинских телеканала — "112 Украина", NewsOne и ZIK, к которым власти страны применили ограничительные меры, — зарегистрировали ООО "Медиахолдинг "Новости". Его учредителями стали 100 человек, сообщил во вторник министр культуры Украины Александр Ткаченко.
"Запрещенная "Тройка Медведчука" (так некоторые представители украинской власти называют оказавшиеся под санкциями телеканалы, ассоциируя их с главой политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" — прим. ТАСС), что называла себя "Медиахолдинг "Новости", натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием", — написал он в своем телеграм-канале. Ткаченко уточнил, что регистрация состоялась 18 февраля.
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