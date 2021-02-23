Украина потребовала лишить Россию права вето в Совбезе ООН

Пока Россия отрицает свою роль в конфликте, перспективы мирного разрешения будут оставаться иллюзорными. Россия не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать с первого дня агрессии, — сказал Кислица.