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Украинский постпред в ООН потребовал лишить Россию права вето в Совбезе 

News.ru 45 минут назад
Украина потребовала лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Фото: Сайт МИД Украины
Постоянный представитель Украины при Организации объединённых наций (ООН) Сергей Кислица на заседании Генассамблеи, посвящённом ситуации в Донбассе, потребовал, чтобы Россию лишили права вето в Совете безопасности.
Дипломат заявил, что Москве нужно постоянно напоминать «о её обязательствах как стороны конфликта», передаёт РИА Новости.

Пока Россия отрицает свою роль в конфликте, перспективы мирного разрешения будут оставаться иллюзорными. Россия не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать с первого дня агрессии, — сказал Кислица.

По мнению постпреда, РФ «не должно быть позволено использовать право вето». Кислица добавил, что Генассамблея отказывается признавать закрытым вопрос территориальной принадлежности Крыма.

Он будет закрыт, когда российские военные будут выведены, как они были выведены одним февральским днём из Афганистана. Cуверенный контроль Украины над своей государственной границей должен быть возобновлён и миротворцы ООН являются одним из вариантов, который мог бы сыграть важную роль в мониторинге, — заключил дипломат.

Власти России неоднократно подчёркивали, что РФ не является стороной конфликта на востоке Украины.
Украина подала в Европейский суд иск против России
11 февраля председатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Яшар Халит Чевик в ходе выступления на заседании Совбеза заявил, что наблюдатели на Украине не фиксируют присутствия российских военных в Донбассе, о котором заявляют Киев и страны Запада, писал NEWS.ru. Челик занимает пост главы СММ с июня 2019 года. Его предшественник Эртугрул Апакан также несколько раз заявлял об отсутствии свидетельств нахождения российских военнослужащих на востоке Украины.
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В мире , Сергей Кислица , Генассамблея ООН , ОБСЕ , ООН , РИА Новости
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