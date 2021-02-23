Украина анонсировала отсоединение от электросетей России

«С советских времен украинская электросеть является единой сетью, которая включает Белоруссию и Россию. Но мы хотим отрезаться от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года», — цитирует Кулебу ТАСС.